O Benfica colocou-se em vantagem nas meias-finais do play-off da Liga portuguesa de basquetebol, vencendo neste sábado a Ovarense (88-59) no primeiro jogo entre as duas formações.

No Pavilhão da Luz, a formação de Ovar conseguiu manter o equilíbrio até ao final do primeiro período (17-16), mas os encarnados descolocaram no segundo e avançaram para um triunfo seguro.

O segundo jogo realiza-se na segunda-feira, novamente no recinto do Benfica. FC Porto e Sporting começaram a discutir no domingo a outra meia-final.