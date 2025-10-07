O Benfica sofreu esta terça-feira uma derrota pesada na receção ao Dreamland Gran Canaria, por 98-61, na primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões de basquetebol.

A jogar em casa, os encarnados chegaram ao intervalo a perder por 65-24 (16-32 no primeiro quarto e 24-65 no segundo quarto). Na segunda parte ainda conseguiram melhorar a exibição, mas não evitaram o desaire (43-87 no terceiro quarto e 61-98 no último quarto).

No próximo domingo, o Benfica joga com o Sporting para a segunda jornada do campeonato português. No que toca à Liga dos Campeões, voltam a entrar em campo na quarta-feira, contra o Spartak Subotica.