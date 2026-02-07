Basquetebol: Benfica reforça liderança, Ovarense segura pódio
Águias aproveitam derrota do Sporting, vareiros triunfam na visita a Oliveira de Azeméis
Momentos depois de o FC Porto vencer na visita ao Sporting na 13.ª jornada da fase regular da Liga, o Benfica triunfou no reduto do Imortal, por 105-95 (29-32, 21-22, 27-14 e 28-27). O norte-americano Broussard aplicou 28 pontos e liderou as águias para uma segunda parte de reviravolta. Nos anfitriões, Keonte Kennedy foi o mais inconformado, com 27 pontos.
Enquanto os tetracampeões nacionais em título seguem na liderança com 25 pontos – um de vantagem sobre o Sporting – o Imortal é sétimo classificado, com 18 pontos.
No sábado (17h), o Benfica visita o Vitória de Guimarães (10.º), enquanto o Imortal joga no pavilhão do FC Porto (4.º) às 15 horas.
Também na tarde deste sábado, a Ovarense venceu o dérbi em Oliveira de Azeméis, por 97-82 (19-32, 28-20, 28-11 e 22-19). Perante quase 1200 adeptos, Jay Heath assinou 27 pontos, enquanto Sibert foi o mais inconformado (21 pontos).
Assim, a Ovarense segue no terceiro lugar com 23 pontos, três de vantagem sobre a Oliveirense (5.ª), que encaixou a terceira derrota consecutiva na Liga. No sábado (15h), a Ovarense visita o Sporting (2.º), enquanto a Oliveirense visita o Galitos Barreiro (12.º) às 16 horas.
Outros resultados.
Vitória de Guimarães 103-96 Queluz.