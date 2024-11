Na reação ao triunfo do FC Porto na visita ao Sporting, o Benfica controlou na receção à Oliveirense (93-75), em encontro referente à 2.ª jornada da Liga. Na tarde deste sábado, a entrada determinada dos visitantes foi travada pelos tricampeões nacionais no segundo e terceiro parcial.

Os quartos de 17-15, 26-16, 25-18 e 25-26 revelam a toada do encontro.

Entre as águias, Thomas Drechsel (19 pontos, três ressaltos e cinco assistências), Betinho Gomes (17 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências) e José Barbosa (dez pontos, quatro ressaltos, sete assistências e três roubos de bola) foram os mais interventivos.

Na Oliveirense, Wesley Saunders (19 pontos, 13 ressaltos, quatro assistências, um desarme e três roubos de bola), Malik Morgan (12 pontos e um desarme) e João Fernandes (12 pontos) foram os mais inconformados.

Desta forma, o Benfica segue invicto e no topo da tabela, com 12 pontos e seis vitórias. Na vice-liderança seguem FC Porto e Ovarense, com 11 pontos.

Na 7.ª jornada da Liga, o Benfica visita Ovar, na tarde de sábado (15h). Por sua vez, a Oliveirense – que ocupa o 4.º lugar, com 10 pontos – visita o Atl. Queluz, na noite de sábado (20h30).

Outros resultados.

Vitória de Guimarães 86-73 Imortal

Ovarense 87-78 Galomar