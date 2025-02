O arranque dos quartos de final da Taça de Portugal não poderia ser mais elétrico, numa exibição de gala do Vitória de Guimarães frente ao Benfica. Num duelo decidido nos derradeiros segundos, as águias reservaram energias, resistiram e triunfaram por 90-95.

Os parciais de 21-26, 27-20, 20-17 e 22-32 refletem o desenrolar do encontro. Depois de atravessarem uma primeira metade de época negativa, os “Conquistadores” rejuvenesceram e comprovaram a renovada energia frente ao FC Porto há uma semana, para a Liga.

Na tarde deste sábado, ante as águias, os comandados de Miguel Miranda obrigaram os pupilos de Norberto Alves a sofrerem como é pouco habitual no contexto nacional. Superiores nos ressaltos (36), nas assistências (24) e mais eficazes em lançamentos de campo (68 por cento de dois pontos e 45 por cento de triplos), os anfitriões apenas erraram na linha de lance livre (11 lançamentos concretizados em 20) e nas perdas de posse (20).

Em todo o caso, o pragmatismo do Benfica no último quarto vale o primeiro bilhete para a «final-four» da Taça de Portugal, em Matosinhos, entre 21 e 23 de março. De recordar que o Benfica foi finalista vencido na última edição.

Destaque esta tarde para a as prestações de Broussard (26 pontos), Daniel Relvão (12 pontos) e de Betinho Gomes (19 pontos). Fora da convocatória ficaram os lesionados Bem Romdhane, José Barbosa e Nico Carvacho.

Entre os vimaranenses, Ricardo Monteiro (20 pontos e nove ressaltos) e Trey Moses (19 pontos, sete ressaltos e seis assistências) foram os mais inconformados.

Os «quartos» da Taça terminam neste domingo, com o FC Porto-Ovarense (11h30), Sporting-Galomar (11h30) e Galitos Barreiro-Oliveirense (15h).

Nas contas da Liga, o Vitória de Guimarães ocupa o 9.º posto, a dois pontos da zona de play-off, mas em igualdade com Atl. Queluz e Desp. Póvoa (11.º). Na noite de sábado (21h30) há visita ao Esgueira (7.º).

Quanto ao Benfica, segue na liderança isolada e invicta, com 28 pontos, mais quatro do que o FC Porto – que guarda uma ronda em atraso. Na tarde de sábado (15h) há clássico no Dragão Arena, decisivo nas contas da Fase Regular.