Este sábado, o Benfica recebeu e venceu o Clube Atlético de Queluz, por 108-82, na sexta jornada da liga de basquetebol portuguesa.

Em primeiro lugar do campeonato, as águias foram mais fortes frente ao coletivo recém promovido. No final do primeiro período, o Benfica já vencia por 28-16, com a vantagem a aumentar até ao final do encontro.

Destaque para a exibição de Justin Webster, da equipa de Queluz, que fez 25 pontos, três ressaltos e duas assistências. José Barbosa foi o melhor do Benfica, com 14 pontos, um ressalto e cinco assistências.

Com este resultado, os encarnados são líderes, com 10 pontos. O CA Queluz está em 10.º, com seis.

O Sporting venceu em casa com o Galitos Barreiro, por 76-72, num jogo em que foram para o intervalo a perder por dois pontos. Diogo Ventura esteve em destaque, com 25 pontos, seis ressaltos e nove assistências.

O FC Porto venceu no terreno do Imortal, por 93-79. Ao intervalo, os dragões perdiam por três pontos, mas no terceiro período recuperaram e conseguiram garantir uma vantagem de nove pontos. O norte-americano Devyn Marble apontou 20 pontos, três ressaltos e uma assistência.

Relativamente à classificação, o Sporting está em segundo com nove pontos. O FC Porto está em terceiro, com os mesmos pontos.

O GD Póvoa bateu o Galomar por 81-72.