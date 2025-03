O Benfica triunfou, este sábado, na receção ao Vitória de Guimarães, por 85-68, na segunda jornada da Taça Hugo dos Santos de basquetebol.

Os encarnados voltaram a sorrir e lideram o Grupo A, com quatro pontos. Os Vimarenses seguem em segundo, com três.

Destaque para as exibições de Ricardo Monteiro, do V. Guimarães, que somou 22 pontos, oito ressaltos e três assistências. No lado do Benfica, o norte-americano Tyler Stone fez 21 pontos, três ressaltos e quatro assistências.

Em Queluz, o Sporting venceu por 99-87 e lidera o Grupo B, com quatro pontos.

O CA Queluz até começou melhor e terminou o primeiro período na frente, mas no segundo e terceiro acabou por deixar os adversários fugir.

Por fim, o FC Porto sorriu no terreno do Imortal e venceu por 94-84. Os dragões estão em segundo lugar do Grupo B, com os mesmos pontos que o Sporting.

Max Landis, dos dragões, registou 25 pontos e três assistências. No lado do Imortal, destaque para a exibição de Banks Daryl III, que marcou 24 pontos, nove ressaltos e uma assistência.