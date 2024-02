O Benfica venceu o Clássico contra o FC Porto por 84-78, numa partida da 15.ª jornada da fase regular do campeonato nacional.



Os encarnados começaram melhor a partida e conseguiram um parcial de 7-1 logo a abrir. Pouco depois, José Silva anotou dois triplos e colocou o resultado em 13-3, o que levou Fernando Sá a pedir um desconto de tempo.



Foi, com relativa naturalidade, que as águias terminaram o primeiro período a ganhar por 18-13. No segundo período, os dragões conseguiram aproximar-se do adversário (18-16) antes de o Benfica voltar a fugir (31-16).



O Benfica chegou ao intervalo a vencer por 45-31, mas viu o FC Porto reagir na segunda metade. Os azuis e brancos foram melhores no terceiro período (23-12) e entraram para o derradeiro período a perder por apenas três pontos (57-54).



Os dragões entraram melhor nos últimos dez minutos e igualaram o marcador com um triplo de Tanner Omlid (melhor marcador dos portistas com 20 pontos). No entanto, os encarnados levaram melhor e seguraram a vitória por 84-78 com José Silva em destaque (melhor marcador da partida com 23 pontos).



Com esta vitória o Benfica chega aos 26 pontos e aproxima-se do FC Porto, líder da prova com 27 pontos. O Sporting pode capitalizar a derrota dos azuis e brancos e colar-se ao topo.