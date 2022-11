O Benfica alcançou esta noite uma vitória histórica no terreno do Manresa, em jogo da quarta jornada da Liga dos Campeões de basquetebol.

Frente ao atual vice-campeão da prova, os encarnados triunfaram por 92-82, numa partida que dominaram do início ao fim – foram para o intervalo a vencer por 58-33.

Individualmente, Aaron Broussard, jogador de 32 das águias, foi o melhor em campo, com 23 pontos, quatro ressaltos e três assistências.

Como acima referido, o Manresa é o atual vice-campeão da Liga dos Campeões, e ainda no último fim de semana, em jogo do campeonato espanhol, triunfou frente ao Baskonia, que disputa a Euroliga – a competição europeia de clubes mais prestigiada.

Com esta vitória, uma das mais significativas do basquetebol português nas provas europeias, o Benfica está atualmente no segundo lugar do grupo, com os mesmos sete pontos do que Manresa. O Riga e o Limoges têm quatro pontos, mas ainda vão jogar entre si nesta jornada.