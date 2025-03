Benfica e FC Porto suaram para triunfar na 17.ª jornada da fase regular da Liga. Na tarde deste sábado, as águias – líderes e tricampeãs em título – venceram na visita ao Atl. Queluz, por 86-95.

Os parciais de 12-14, 21-27, 26-26 e 27-28 espelham um encontro que não permitiu qualquer momento de descanso aos comandados de Norberto Alves.

No Benfica, Aaron Broussard foi a estrela mais brilhante, com 18 pontos, 11 ressaltos e seis assistências. Do outro lado, Latreavin Black foi o mais inconformado, com 16 pontos, 12 ressaltos e quatro assistências.

Desta forma, o Benfica segue no topo do campeonato, com 33 pontos, mais três face ao FC Porto – que guarda uma ronda em atraso. No calendário das águias segue-se o duelo com os dragões na meia-final da Taça de Portugal, na tarde de sábado (16h), em Matosinhos.

Quanto ao Queluz, segue na fuga aos lugares de despromoção, no 10.º posto, com 21 pontos, igualado pelo Desp. Póvoa (11.º). Na próxima jornada há visita à Oliveirense (4.ª), na tarde de 30 de março (15h).

FC Porto segue na perseguição

Os dragões levaram a melhor na receção aos algarvios do Imortal (90-83), numa partida que se desenrolou com parciais de 26-19, 22-21, 16-21 e 26-22.

Para combater a perseverança dos visitantes, o FC Porto confiou no talento de Max Landis, que vai terminar contrato e deixar os portistas. O norte-americano – que aterrou na Invicta em 2019 – assinou 18 pontos. No Imortal, Javian Davis foi o mais inconformado, com 30 pontos e 16 ressaltos.

Como referido, o FC Porto é vice-líder da Liga, com 30 pontos e uma ronda em atraso.

Quanto ao Imortal, permanece no 8.º lugar, com 23 pontos. No calendário dos algarvios segue-se a receção ao Esgueira (7.º), na tarde de 29 de março.