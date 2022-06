O Benfica voltou a vencer o FC Porto no segundo jogo da final do campeonato de basquetebol e fica a uma vitória do título. Apesar do maior equilíbrio no resultado do que no primeiro jogo da fnal, as águias venceram por 56-48.

O Benfica esteve na frente durante todo o encontro e só por uma vez os dragões conseguiram aproximar-se para dois pontos (11-9), a cerca de um minuto do final do primeiro período, ainda que as águias aumentassem para cinco pontos (15-10), no final do primeiro quarto.

Apesar de a equipa de Norberto Alves ter entrado mal no segundo período e só ter marcado os primeiros pontos com mais de quatro minutos jogados, o desacerto dos dragões não permitiu uma grande aproximação no marcador.

Ao intervalo, com as águias na frente por 28-21, as percentagens de acerto nos lançamentos de três pontos eram o reflexo do encontro: o Benfica tinha 14 por cento nos triplos (1/7), enquanto o FC Porto fazia ainda pior, com 9 por cento (1/11).

Curiosamente, a segunda parte começou com um triplo para cada lado, mas o Benfica passou para 10 pontos de vantagem ainda antes da metade do terceiro período, e só por uma vez a equipa de Moncho López conseguiu colocar a diferença num dígito (40-32).

E no último quarto, assente numa defesa mais forte – o FC Porto só apontou dois pontos nos primeiros quatro minutos e meio – o Benfica fugiu para a dezena e meia de pontos de diferença e agarrou a segunda vitória da final, ainda que Landis tenha conseguido encurtar a diferença ao apontar nove pontos consecutivos que fizeram o FC Porto reduzir para 53-45 a três minitos do fim.

Nos últimos instantes, porém, as águias geriram a vantagem que tinham e venceram mesmo o segundo jogo da final.

O terceiro jogo da final está marcado para a Dragão Arena, na próxima quinta-feira, às 18 horas.