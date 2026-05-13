Basquetebol: Benfica vence Sp. Braga e segue para as «meias»
Encarnados venceram por 94-79
Encarnados venceram por 94-79
O Benfica venceu, esta quarta-feira, o Sp. Braga por 94-79 e está nas meias-finais dos play-offs do campeonato nacional de basquetebol.
Depois da primeira vitória diante dos arsenalistas (90-72), os campeões nacionais voltaram a demonstrar superioridade na eliminatória. No primeiro e segundo período, a equipa lisboeta venceu por uma diferença de quatro pontos (18-22 em ambos os períodos).
Após o intervalo, aumentou a eficácia da equipa da casa, mas a verdade é que o Benfica também voltou do descanso com a pontaria afinada. O terceiro período foi novamente dominado pelos encarnados (23-33) e o Sp. Braga só levou a melhor já no último (20-17). De destacar a exibição do ala do Benfica Justice Sueing, que apontou 28 pontos, nove ressaltos e duas assistências.
No outro jogo do dia, a Oliveirense venceu a Ovarense por 90-72 (27-23; 25-24; 19-13; 19-12) e igualou a eliminatória, depois de ter perdido o primeiro jogo por 93-79. Quem vencer, recorde-se, joga frente ao Benfica nas meias-finais.
Jimmy Boeheim foi o mais esclarecido no triunfo da equipa da casa, apontando 25 pontos, oito ressaltos e duas assistências. Do lado da Ovarense, Jay Heath fez 19 pontos, três ressaltos e duas assistências.