O Benfica triunfou sobre o Sporting na 21.ª e penúltima jornada da Liga (85-87). Na tarde deste sábado, no pavilhão dos leões, os tricampeões em título selaram a liderança da fase regular, a menos de um mês do arranque dos playoffs.

Para este desfecho contribuíram os parciais de 17-21, 18-16, 25-18, 16-21 e 9-11.

No dia em que completa 67 anos, Luís Magalhães – um dos treinadores portugueses mais titulados – não contou com o lesionado André Cruz, enquanto Diogo Ventura cumpriu o jogo 250 pelos leões.

No Benfica, Norberto Alves lamentou a ausência dos lesionados José Silva e Carvacho. Em sentido oposto, o norte-americano Tyler Stone regressou ao fim de um mês.

Recorde o desenrolar deste dérbi.

Num encontro abaixo da meia casa, este duelo nem sempre foi vistoso, com sucessivas perdas de posse e passes mal definidos. Em todo o caso, a segunda parte foi mais intensa.

Na pausa, Aaron Broussard, do Benfica, era o máximo pontuador, com nove marcados. No Sporting, Ward liderava nos ressaltos (10), enquanto Cat Barber e Guers eram os melhores nas assistências (2).

Depois de o Sporting assumir a dianteira no decorrer do 3.º quarto, o Benfica reagiu nos derradeiros minutos e forçou o empate a 76 pontos, quando restavam 15 segundos. Em todo o caso, insuficiente para retomar a dianteira.

Por isso, o dérbi seguiu para prolongamento. Curiosamente, a última vitória dos leões neste duelo remonta a novembro de 2023, em casa, com recurso a tempo extra (91-88). Todavia, nesta tarde, a história foi diferente.

O Benfica confirmou o melhor momento, consumou a reviravolta – à boleia do “quarentão” Betinho Gomes – e estendeu a vantagem até aos seis pontos. Face ao desgaste generalizado, a ineficácia e desorganização entre os anfitriões ajudou ao triunfo.

Na última posse, a dez segundos da buzina, Drechsel viu o esférico passear no aro, antes de beijar a rede. Na resposta, Diogo Ventura foi incapaz de concretizar um triplo a meio-campo.

Destaque nas águias para o inevitável Betinho Gomes, que aplicou 26 pontos, com seis triplos concretizados. Nota igualmente para a prestação de Drechsel (16 pontos e dez ressaltos).

No Sporting, Ward – em ação durante os 45 minutos – assinou 17 pontos e 20 ressaltos, sendo o mais inconformado.

🏀 Sporting CP 85-87 SL Benfica (AP)

🏆 Liga Betclic Masculina | Jornada 2️⃣1️⃣

📍 Pav. João Rocha

⭐️ Betinho Gomes (26pts, 5res, 1ast - 28val)

Este desfecho permite ao Benfica selar o primeiro lugar da fase regular, com 41 pontos, quatro de vantagem sobre o FC Porto – que neste sábado visita a Ovarense (5.ª), às 18h.

No calendário das águias segue-se a receção ao Vitória de Guimarães (6.º) – que este sábado venceu a já despromovida Galomar (85-74) – na tarde de sábado (15h).

Por sua vez, o Sporting pode ver Oliveirense e Ovarense aproximarem-se do 3.º lugar. Os leões totalizam 35 pontos, três de vantagem sobre a dupla aveirense, mas com um jogo adiantado. No sábado, também às 15h, os leões visitam a Oliveirense (4.ª).