Encerrado o segundo ciclo pelo Benfica, entre 2019 e 2026, Betinho Gomes pondera o próximo passo na carreira. Aos 41 anos, o antigo internacional português – nascido na Ilha do Fogo, a 5 de fevereiro de 1985 – negoceia com o Desportivo da Póvoa. A informação avançada pelo “Basquetebol Notícias” foi confirmada pelo Maisfutebol.

O acordo pode ficar selado nos próximos dias.

Entre os vários motivos para esta escolha está a reestruturação do projeto no Benfica e a proximidade da Póvoa de Varzim, uma vez que Betinho Gomes é casado com Sofia Ramalho Gomes, poveira e antiga internacional portuguesa, além de “team-manager” da equipa feminina do Benfica.

Nas redes sociais, nesta segunda-feira, Betinho despediu-se das águias.

«Eu queria jogar pelo Benfica para sempre, mas tanto na vida como no desporto não existe para sempre, infelizmente, existem ciclos, e o meu foi algo lindo demais para descrever em palavras.»

Num percurso de mais de 24 anos, Betinho fez a formação no Barreirense, afirmando-se em Espanha. O extremo e poste viveu o primeiro ciclo pelo Benfica entre 2011 e 2014. Seguiram-se épocas na Roménia e em Itália, até regressar ao Benfica em 2019.

Na última temporada, em 34 jogos, Betinho conseguiu médias de nove pontos, quatro ressaltos e uma assistência.

Assim, o currículo conta com Liga (sete), Taça de Portugal (duas), Supertaça (quatro) e Taça da Liga (três).

Por Portugal, Betinho Gomes disputou o Europeu de 2007. Já por Cabo Verde, o extremo e poste disputou o Mundial 2023 e o AfroBasket 2025.

O Desportivo da Póvoa selou o regresso à Liga em abril – após uma temporada de ausência – e conquistou a II Liga a 31 de maio. O emblema poveiro é orientado pelo professor Zé Ricardo, ao leme desde 2019 – outrora treinador de Benfica e Oliveirense.