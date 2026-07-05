O Benfica anunciou a saída do basquetebolista Betinho Gomes.

O jogador de 41 anos deixa as águias depois de na época passada a equipa ter falhado a conquista do pentacampeonato.

Betinho Gomes chegou à Luz em 2011. Jogou três épocas em Portugal, antes das passagens por Andorra e Itália. Cinco anos depois, o extremo decidiu regressar ao Benfica, numa nova passagem que durou sete épocas.

No total, Betinho jogou 10 anos de águia ao peito. Neste período, o basquetebolista luso-cabo-verdiano conquistou sete campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, quatro Supertaças e três Taças Hugo dos Santos e um troféu António Pratas.

O extremo somou 420 jogos oficiais pelas águias e marcou cerca de 5 mil pontos. Dentro do balneário foi uma referência para vários colegas e o Benfica reconhece o contributo do jogador «tanto dentro como fora de campo» durante os anos de ligação.

«O clube agradece, por isso, o seu enorme profissionalismo, trabalho e sede de vencer ao longo de uma década, desejando-lhe as maiores felicidades profissionais e pessoais», pode-se ler no site oficial dos encarnados.

Veja aqui a publicação do Benfica: