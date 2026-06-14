O FC Porto venceu, este domingo, o Benfica por 75-71 e voltou, dez anos depois, a conquistar o título de campeão nacional de basquetebol. Corey Allen-Williams esteve em destaque ao somar 31 pontos e três assistências e Cornelius Hudson, com - 18.5 pontos, 5 ressaltos, 1.3 assistências, 2,3 roubos de bola, foi eleito o «Homem do Jogo».

Os azuis e brancos entraram com vontade de impor o seu jogo face a um Benfica com a missão de impedir a festa dos dragões e levar o jogo da decisão para o Pavilhão da Luz. Com várias perdidas de parte a parte, o FC Porto foi ligeiramente melhor e terminou o primeiro período a vencer por apenas um ponto (18-17).

O segundo quarto arrancou com o mesmo equilíbrio. Corey Allen, que até então ainda não tinha feito qualquer ponto, afinou a pontaria e somou três triplos seguidos. A turma de Fernando Sá parecia bem encaminhada para garantir uma boa vantagem ao intervalo, mas um Broussard inspirado reduziu a diferença para dois pontos mesmo a terminar o segundo período (37-35).

O Benfica regressou do intervalo a todo o gás e mostrou-se de «cara lavada» para se impor ao FC Porto. Numa grande sequência ofensiva, as águias recuperaram a vantagem e terminaram o terceiro quarto a vencer por 55-57. Do lado azul e branco, valia a pontaria de Corey Allen, com 22 pontos, a manter a equipa no jogo.

No último período, os dragões foram mais concretizadores e cirúrgicos que os homens de Norberto Alves. Num final de loucos, o FC Porto apresentou-se muito bem no momento defensivo, segurando as tentativas do Benfica em levar o jogo para prolongamento.

Com esta vitória, o FC Porto conquista o título de campeão nacional de basquetebol, troféu que fugia de 2016. Do outro lado, o Benfica volta a deixar fugir o sonho do pentacampeonato e termina a temporada apenas com a conquista da Supertaça.