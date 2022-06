O FC Porto venceu o Clássico contra o Benfica por 65-47, no Dragão Arena, e reduziu para 2-1 a desvantagem na final do play-off.



Depois de duas derrotas em Lisboa, os dragões forçam o jogo quatro e continuam na luta pelo título. O primeiro período foi bastante equilibrado e terminou com a vantagem portista (22-18) com Amarante em destaque.



Apesar de ter perdido Morrison por lesão, a equipa de Moncho López voltou a ser superior no segundo quarto e foi para o intervalo a vencer por seis pontos de diferença: 37-31. No entanto, a maior diferença entre os dois conjuntos foi cravada no terceiro período.



O Benfica fez um terceiro período horrível: dificuldades defensivas e de criação no ataque. Com mérito do FC Porto, as águias fizeram apenas cinco pontos (!) e acabaram por ver o oponente conseguir um parcial de 13-5.



Com 12 pontos de vantagem à entrada para o último período, o FC Porto fez uma gestão inteligente da bola e do tempo, não deixando de olhar para o cesto contrário. Foi, por isso, com naturalidade que os azuis e brancos controlaram o marcador e conseguiram, inclusive, alargar a vantagem.



Miguel Queiroz fez um duplo-duplo (16 pontos e dez ressaltos) enquanto Amarante anotou 12 pontos, além de ter conseguido seis ressaltos e seis assistências. Por sua vez, Ben Romdhane foi o melhor do Benfica com 11 pontos e cinco ressaltos.



FC Porto e Benfica voltam a defrontar-se no próximo sábado, às 15h00, no Dragão Arena.