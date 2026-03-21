A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) assinala o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial com uma campanha de sensibilização marcada por transmissões a preto e branco, no início dos jogos deste fim de semana do campeonato.

Através de uma nota partilhada no site oficial, o organismo destaca o «convite à reflexão» para todos, pela «igualdade na diferença» e num desporto sem «espaço para o racismo».

«O basquetebol é, por natureza, um jogo de diversidade. Vive da diferença, do talento único de cada atleta, da riqueza que cada pessoa traz ao jogo. Sem essa diversidade, o jogo perde perde intensidade, perde identidade, perde cor», pode ler-se.