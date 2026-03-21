Basquetebol: Federação assinala dia contra o racismo com transmissões sem cor
Jogos deste fim de semana começam com 2m19s a preto e branco como «convite à reflexão»
Jogos deste fim de semana começam com 2m19s a preto e branco como «convite à reflexão»
A Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) assinala o Dia Internacional Contra a Discriminação Racial com uma campanha de sensibilização marcada por transmissões a preto e branco, no início dos jogos deste fim de semana do campeonato.
Através de uma nota partilhada no site oficial, o organismo destaca o «convite à reflexão» para todos, pela «igualdade na diferença» e num desporto sem «espaço para o racismo».
«O basquetebol é, por natureza, um jogo de diversidade. Vive da diferença, do talento único de cada atleta, da riqueza que cada pessoa traz ao jogo. Sem essa diversidade, o jogo perde perde intensidade, perde identidade, perde cor», pode ler-se.
𝘼 𝙥𝙖𝙞𝙭𝙖̃𝙤 𝙥𝙚𝙡𝙤 𝙟𝙤𝙜𝙤 𝙣𝙖̃𝙤 𝙙𝙞𝙨𝙩𝙞𝙣𝙜𝙪𝙚 𝙘𝙤𝙧𝙚𝙨 ✊— Basquetebol Portugal (@fpbasquetebol) March 21, 2026
Hoje, celebramos o 𝗗𝗶𝗮 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗮 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰̧𝗮̃𝗼 𝗥𝗮𝗰𝗶𝗮𝗹. Por um Basquetebol plural, pela igualdade na diferença, por uma modalidade sem espaço para… pic.twitter.com/bO7RmXJgvE