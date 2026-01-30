O Benfica venceu na visita ao Sporting por 85-66, em dérbi a contar para a 17.ª jornada da fase regular da Liga feminina. Na noite desta sexta-feira, os parciais de 22-11, 21-20, 22-20 e 20-15 espelham um duelo sempre controlado pelas bicampeãs nacionais em título.

Destaque nas águias para a exibição da norte-americana Nunn (20 pontos) e da portuguesa Inês Faustino, que conseguiu oito assistências. No Sporting, a norte-americana Dayna Rouse, com 19 pontos, foi a mais inconformada.

Ao abrir a 17.ª jornada com triunfo, o Benfica reforça o segundo lugar com 31 pontos, igualado com o Quinta dos Lombos (1.º). Por sua vez, o Sporting segue no oitavo lugar com 23 pontos.

No domingo (17h), o Benfica recebe o Sporting nos “oitavos” da Taça de Portugal.

