Basquetebol feminino: Benfica vence Sporting e pressiona líder Lombos
Bicampeãs em título dominaram no reduto das rivais. Domingo há dérbi para a Taça de Portugal
O Benfica venceu na visita ao Sporting por 85-66, em dérbi a contar para a 17.ª jornada da fase regular da Liga feminina. Na noite desta sexta-feira, os parciais de 22-11, 21-20, 22-20 e 20-15 espelham um duelo sempre controlado pelas bicampeãs nacionais em título.
Destaque nas águias para a exibição da norte-americana Nunn (20 pontos) e da portuguesa Inês Faustino, que conseguiu oito assistências. No Sporting, a norte-americana Dayna Rouse, com 19 pontos, foi a mais inconformada.
Ao abrir a 17.ª jornada com triunfo, o Benfica reforça o segundo lugar com 31 pontos, igualado com o Quinta dos Lombos (1.º). Por sua vez, o Sporting segue no oitavo lugar com 23 pontos.
No domingo (17h), o Benfica recebe o Sporting nos “oitavos” da Taça de Portugal.
🏀 Sporting CP 66 - 85 SL Benfica— Basquetebol Portugal (@fpbasquetebol) January 30, 2026
🏆#LigaBetclicFeminina | Jornada 17
📌 Pavilhão João Rocha
⭐ Schaquilla Nunn (20pts, 7res, 3ast, 2rb - 31.5val)
📊 https://t.co/70VlLGxg8L#SomosBasquetebol pic.twitter.com/6uKPh1jNTm