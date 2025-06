Max Landis brilhou no Pavilhão da Luz, mas o Benfica acaba por vencer o FC Porto por 95-94, no primeiro jogo da final do campeonato nacional de basquetebol.

Num encontro pautado pelo equilíbrio quase total, o Benfica chegou ao intervalo a vencer pela margem mínima, muito por culpa das exibições individuais de Broussard e Romdhane. Do outro lado, um inspiradíssimo Landis terminou o jogo com 37 pontos e foi permitindo aos azuis e brancos sonharem com a cambalhota no marcador.

O terceiro parcial trouxe as águias mais eficazes e chegaram a ter mesmo uma vantagem de dez pontos, só que o «sprint» final dos comandados de Fernando Sá quase confirmou uma reviravolta épica no resultado. Com pouco mais de dois segundos para serem jogados, Rorie falhou um lance livre e acabou por não haver tempo para o FC Porto dar a volta. Destaque ainda para Romdhane e Toney Douglas, que não acabaram o jogo e foram excluídos por cometerem cinco faltas.

Esta foi, de resto, a primeira vitória do Benfica frente ao FC Porto nos últimos quatro jogos, sendo que o segundo encontro desta final está marcada para a próxima terça-feira, novamente no Pavilhão da Luz.

