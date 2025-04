O Quinta dos Lombos venceu o Benfica no arranque das meias-finais dos playoffs da Liga feminina. Na manhã deste sábado, em Carcavelos, as anfitriãs repetiram o triunfo na Taça de Portugal, desta feita por 74-64 (24-23, 13-16, 19-13 e 18-12).

Destaque no Lombos para Sara Caetano (17 pontos, quatro ressaltos e cinco roubos de bola) e Chanaya Pinto (20 pontos, sete ressaltos, cinco assistências e sete roubos de bola).

Nas águias, Ivanovic (16 pontos) e Raphaella Monteiro (20 pontos, quatro ressaltos e quatro roubos de bola) foram as mais inconformadas.

As campeãs nacionais em título continuam sem contar com Marta Martins, base de fora desde o verão, nem com Inês Faustino, base que recupera de entorse há duas semanas.

O segundo jogo, decisivo caso o Lombos volte a vencer, está agendado para as 20h30 de sexta-feira, no pavilhão do Benfica.

De notar que, pela primeira vez desde 2019, o Quinta dos Lombos atingiu a terceira vitória consecutiva sobre o Benfica. Na presente temporada, as águias apenas venceram na 6.ª ronda da fase regular da Liga (52-63), tendo perdido na 17.ª jornada (66-73) e na final da Taça (65-75).

Na outra meia-final estão as açorianas do Sportiva – finalistas vencidas na última época – e o Esgueira – líder da fase regular. A eliminatória é inaugurada na noite de segunda-feira (19h30), nos Açores.