Basquetebol: Sporting vence Benfica e aproxima-se da liderança
Capitão Diogo Ventura embalou leões para triunfo que não acontecia desde 2023. Águias lideram com um ponto de vantagem
O Sporting impôs a primeira derrota do Benfica no campeonato, vencendo na visita aos rivais por 87-78 (26-15, 23-14, 18-18 e 20-31). Na tarde deste sábado, em duelo da 13.ª jornada da fase regular da Liga, o Sporting foi soberbo – nomeadamente no lançamento de três pontos – enquanto o Benfica foi ineficaz e desorganizado.
Os anfitriões foram a jogo sem portugueses – Broussard, Justice Sueing, Crandall, Dziewa e Romdhane – enquanto o Sporting apresentou Brandon Johns, Hayes, Francisco Amarante, Robinson e Diogo Ventura de início.
Recorde o desenrolar do 32.º dérbi oficial.
Numa primeira parte imaculada dos leões, o capitão Diogo Ventura inaugurou o encontro com três triplos (9-0), embalando os comandados de Luís Magalhães para uma vantagem interessante (26-15). A dois minutos do término do primeiro quarto, o experiente Betinho Gomes foi expulso, depois de atingir Swenson com o punho.
No caminho para o intervalo, Francisco Amarante e Diogo Ventura ampliaram a vantagem do Sporting, enquanto o Benfica seguia em péssimo plano ofensivo. Em cima da buzina para a pausa, o capitão dos leões aplicou um triplo quase do meio-campo e atingiu os 17 pontos – cinco triplos em sete tentados – além de cinco assistências.
Na segunda parte, a toada agravou-se para o Benfica, com sucessivos erros no ataque. De tal forma que o Sporting espreitou uma vantagem de 30 pontos. Apesar da recuperação das águias nos últimos minutos (31-20), o triunfo não escapou à turma da Luís Magalhães (87-78).
Perante mais de 1400 adeptos, Diogo Ventura conseguiu 23 pontos e sete assistências, acompanhado por Malik Morgan (18 pontos) e Hayes (12 pontos e 10 ressaltos). No Benfica, Broussard e Eduardo Francisco fizeram 16 pontos.
No quadro estatístico, o Sporting conseguiu mais ressaltos (44-38) e foi mais eficaz, enquanto o Benfica arrecadou mais assistências (21-19), roubos de bola (10-5), pontos a partir de “turnovers” (22-12) e pontos desde o banco (36-25).
#BasquetebolSCP | ⏹️ O DÉRBI É NOSSO! 🤩 Que grande triunfo, Leões 👏— Sporting CP - Modalidades (@SCPModalidades) January 31, 2026
🔴 78-87 ⚪ // #SLBSCP pic.twitter.com/9i2CRskhhE
Desta forma, o Sporting conseguiu a primeira vitória sobre o Benfica desde novembro de 2023. Em simultâneo, este é o primeiro triunfo no reduto das águias desde junho de 2023. Quanto à tabela, o Sporting reforçou a vice-liderança da Liga, com 24 pontos, a um do líder Benfica.
Já eliminados da Taça Europa da FIBA, os leões disputam a quinta e penúltima jornada da segunda fase de grupos na quarta-feira, na Grécia, frente ao PAOK (18h15). No sábado – 7 de fevereiro (15h) – há receção ao FC Porto (5.º), na 14.ª jornada da Liga. Por sua vez, o Benfica visita o Imortal (6.º), também no sábado (15h).