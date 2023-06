O Benfica condenou em comunicado a decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Basquetebol em não suspender preventivamente Travante Williams, jogador do Sporting, após uma alegada agressão a um agente da autoridade no intervalo do jogo 3 da final da Liga.

Os encarnados recordam que o seu jogador Ivan Almeida foi punido preventivamente por 30 dias numa situação que consideram menos grave.

«Dois casos, dois jogadores, dois clubes e duas decisões opostas: Travante Williams agrediu um agente da autoridade e foi expulso, mas vai jogar hoje com o Benfica; Ivan Almeida foi acusado de tentar agredir um árbitro, mas foi suspenso durante um mês», escrevem os encarnados em comunicado, acrescentando ainda sobre o caso: «Ao contrário do que está escrito no acórdão do Conselho de Disciplina, o agente da autoridade vítima de agressão não aceitou prontamente desculpa alguma. Antes, e de forma corajosa, resistindo a muitas pressões, apresentou queixa do atleta do Sporting, apoiado pelo Sindicato da PSP.»

O Sporting volta a receber o Benfica este domingo, pelas 18h30, no jogo 4 da final da Liga. Os encarnados levam vantagem de 2-1 e, em caso de vitória no pavilhão João Rocha, podem revalidar o título de campeão nacional.