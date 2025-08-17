Basquetebol
OFICIAL: Geno Crandall reforça basquetebol do Benfica
Base norte-americano assina um contrato válido até 2027
O Benfica oficializou, este domingo, a contratação de Geno Crandball para a equipa de basquetebol.
Através das redes sociais, as águias anunciaram a chegada do base norte-americano de 28 anos, que na última época representou o Oldenburg (Alemanha) e assinou um contrato válido até 2027.
«Sinto-me bem. Acho que muitos jogadores gostam bastante das férias, mas eu fico um pouco ansioso quando estão a terminar, já com vontade de voltar ao trabalho. Estou feliz por estar aqui e fazer parte do grupo», afirmou.
🎙️ Geno Crandall: «Espero apresentar a minha melhor versão para ajudar a equipa. Estou ansioso por contactar com os adeptos do Benfica.»#BasketBenfica pic.twitter.com/QjC5T1CXBH— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) August 17, 2025
