O Benfica oficializou, este domingo, a contratação de Geno Crandball para a equipa de basquetebol.

Através das redes sociais, as águias anunciaram a chegada do base norte-americano de 28 anos, que na última época representou o Oldenburg (Alemanha) e assinou um contrato válido até 2027. 

«Sinto-me bem. Acho que muitos jogadores gostam bastante das férias, mas eu fico um pouco ansioso quando estão a terminar, já com vontade de voltar ao trabalho. Estou feliz por estar aqui e fazer parte do grupo», afirmou.

