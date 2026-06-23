Norberto Alves, de 58 anos, deixou o comando técnico do Benfica, depois de as águias perderem a final da Liga para o FC Porto e, consequentemente, falharem o inédito “penta” no século XXI. A decisão foi tornada oficial nesta terça-feira.

Ao cabo de cinco épocas, Norberto Alves foi campeão em 2022, 2023, 2024 e 2025. Em simultâneo, disputou a Taça FIBA e devolveu o Benfica à Liga dos Campeões, até com entrada direta em 2025. Como se não bastasse, o “coach” também liderou as águias para a conquista de Supertaça (2024 e 2025), Taça de Portugal (2023) e Taça da Liga (2024).

Nas redes sociais, Norberto Alves apresentou motivos pessoais.

«Quero expressar a minha profunda gratidão à Direção do Clube, nomeadamente ao Sr. Presidente, pela confiança e pelo convite para renovar e continuar como treinador. Decidi não aceitar esse desejo, por entender que o clube precisa de iniciar uma nova etapa, com um treinador que venha com a energia necessária para o Benfica voltar a ser campeão nacional de basquetebol. E o clube e os objetivos da equipa estiveram sempre em primeiro lugar ao longo deste tempo.»

«Eu preciso de uma pausa para recuperar energias. Foi uma decisão difícil, mas ponderada, tomada com a certeza de que entreguei cada segundo do meu trabalho ao Benfica e aos benfiquistas.»

«Assumo, como sempre fiz, a responsabilidade total pelos momentos em que não alcançámos os resultados que este clube exige. (…) Que fantásticas recordações! Sentir o Pavilhão Fidelidade vibrar e ver o vosso apoio incessante de norte a sul do país foi um dos maiores privilégios da minha carreira. (…) Peço, para o treinador que me suceder, o mesmo carinho e apoio que me deram a mim! E por todos um!»

Este foi o segundo ciclo de Norberto Alves no Benfica, depois da passagem entre 2003 e 2006, sem títulos.

Num percurso iniciado há mais de 30 anos, o professor natural de Coimbra começou por se evidenciar no Olivais e na Académica. Entre 2013 e 2016, Norberto Alves trabalhou em Angola, liderando o Libolo à conquista de campeonato, Taça (duas), Supertaça e Champions africana.

No regresso a Portugal, o “coach” assumiu a Oliveirense entre 2017 e 2021, edificando o bicampeonato (2018 e 2019) e conquistando Taça da Liga (duas) e Supertaça. Feitas as contas, entre 2018 e 2026, Norberto Alves só não foi campeão em 2020 (pandemia) e em 2021 (Sporting).

O próximo capítulo poderá passar pela Seleção, uma vez que Mário Gomes está em fim de ciclo e já revelou a vontade de ser sucedido por Norberto Alves.

Quanto ao Benfica, 2025/26 contou apenas com a conquista da Supertaça em Coimbra, em dezembro. Na final do campeonato, as águias até começaram por vencer, mas sofreram três derrotas consecutivas, duas das quais no Dragão.

Para a próxima época, apenas o base norte-americano Geno Crandall, de 29 anos, e o poste Daniel Relvão, de 29 anos, têm contrato. Enquanto o polaco Dziewa – poste de 28 anos – estará próximo da renovação, outros elementos como o extremo Betinho Gomes – antigo internacional português de 41 anos – estarão próximos da saída.