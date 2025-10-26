O Benfica entrou com o pé direito na Taça Hugo dos Santos, depois de a estreia estar em causa uma vez que o pavilhão estava a ser utilizado para as eleições. Com uma vitória de 105-72 frente ao V. Guimarães, os encarnados tiveram uma entrada categórica na competição.

José Silva, com 20 pontos e dois ressaltos, foi a figura de destaque das águias. Rasaq Yussuf também brilhou com 18 pontos, cinco ressaltos e três assistências.

Do lado do V. Guimarães, Pedro Pinto foi o destaque com 15 pontos, três assistências e um ressalto. Ainda assim, a formação minhota falhou muita na manobra ofensiva, colecionado 29 perdas de bola.

Com esta vitória na primeira jornada da Taça Hugo dos Santos, os encarnados lideram o grupo A juntamente com o Sp. Braga e Ovarense, que também venceram. No grupo B, Sporting e Queluz são os líderes.

O Benfica e o V. Guimarães voltam a encontrar-se, no dia 1 de novembro, numa partida a contar para a Liga de basquetebol.