Taça Hugo dos Santos: Benfica entra com vitória categórica frente ao V. Guimarães
Águias triunfaram em jogo que esteve em causa devido às eleições
Águias triunfaram em jogo que esteve em causa devido às eleições
O Benfica entrou com o pé direito na Taça Hugo dos Santos, depois de a estreia estar em causa uma vez que o pavilhão estava a ser utilizado para as eleições. Com uma vitória de 105-72 frente ao V. Guimarães, os encarnados tiveram uma entrada categórica na competição.
José Silva, com 20 pontos e dois ressaltos, foi a figura de destaque das águias. Rasaq Yussuf também brilhou com 18 pontos, cinco ressaltos e três assistências.
Do lado do V. Guimarães, Pedro Pinto foi o destaque com 15 pontos, três assistências e um ressalto. Ainda assim, a formação minhota falhou muita na manobra ofensiva, colecionado 29 perdas de bola.
Com esta vitória na primeira jornada da Taça Hugo dos Santos, os encarnados lideram o grupo A juntamente com o Sp. Braga e Ovarense, que também venceram. No grupo B, Sporting e Queluz são os líderes.
O Benfica e o V. Guimarães voltam a encontrar-se, no dia 1 de novembro, numa partida a contar para a Liga de basquetebol.