A equipa feminina de basquetebol do Benfica conquistou neste domingo a Taça Vítor Hugo, batendo o GDESSA Barreiro (71-55) em jogo realizado no Pavilhão Municipal de Ermesinde.

No regresso a Lisboa, a formação encarnada foi impedida de festejar o triunfo no autocarro, de acordo com o relato do técnico Eugénio Rodrigues.

«Impedidos de festejar no nosso próprio autocarro porque ao motorista lhe fazia dores de cabeça os cânticos do SL Benfica», desabafou o treinador nas redes sociais, criticando diretamente a Transportadora Barraqueiro, responsável pela viagem entre o Norte do país e a capital.