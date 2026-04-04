O Benfica atingiu a segunda vitória consecutiva na Liga neste sábado, na visita ao Galitos Barreiro, triunfando na 19.ª jornada da fase regular por 108-82 (29-18, 27-26, 24-14 e 28-24). Depois de uma primeira parte intensa, marcada por faltas técnicas dos anfitriões, além da expulsão do diretor técnico e do presidente do Galitos, o Benfica resolveu a contenda no terceiro parcial.

Enquanto o poste Yussuf fez 23 pontos para as águias, Brayden Carter (19 pontos) e Stein (20 pontos) foram os mais inconformados nos anfitriões.

Desta forma, o Benfica segue na liderança isolada com 36 pontos, três de vantagem sobre o Sporting (2.º). Segue-se a receção ao Sp. Braga (6.º), no sábado (19h).

Por sua vez, o Galitos continua na fuga à despromoção e ocupa – à condição – o 10.º lugar com 24 pontos, um de vantagem sobre Queluz (11.º) e Vasco da Gama (12.º e último). No sábado (18h) há visita ao FC Porto (4.º).

Num clássico do basquetebol nacional, a Ovarense conseguiu uma das maiores vitórias sobre o FC Porto. Os vareiros estiveram sempre na frente e, apoiados por mais de 1200 adeptos na sua arena, triunfaram por 83-60 (20-14, 24-21, 22-9 e 17-16).

Curiosamente, este desfecho interrompeu a série de duas derrotas da Ovarense na Liga – contra Vitória de Guimarães e Benfica – assim como a série de duas vitórias do FC Porto no campeonato, sobre Benfica e Queluz.

Para o regresso à mó de cima, a Ovarense contou com Jackson Stormo (11 pontos e 13 ressaltos), Jay Heat (16 pontos) e Miguel Monteiro (12 pontos e sete assistências) em plano de destaque. Em simultâneo, o FC Porto apenas conseguiu cinco triplos em 33 tentados. Nos dragões, Hudson, com 10 pontos, foi o mais inconformado.

Assim, a Ovarense subiu ao terceiro lugar, com 32 pontos, em igualdade pontual com o FC Porto (4.º), mas em vantagem no confronto direto. No calendário dos vareiros segue-se a receção ao Queluz (11.º), no sábado (16h).

Como acima referido, o FC Porto recebe o Galitos (10.º), também no sábado (18h).