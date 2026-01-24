Os segundos finais do duelo entre Oliveirense e Benfica foram dignos de cinema. Na noite deste sábado, em duelo da 12.ª jornada da fase regular da Liga, os anfitriões empataram a contenda a 92 pontos através de um triplo de José Barbosa. Restavam sete segundos, o Benfica repôs a bola e o norte-americano Crandall converteu um triplo de muito longe, em corredor central, interrompendo a euforia no Salvador Machado.

Ainda que a Oliveirense tenha liderado a maioria do encontro, os parciais de 22-18, 20-25, 22-30 e 31-19 culminaram no 95-92 a favor dos tetracampeões nacionais. Perante mais de 1100 adeptos, Crandall e Broussard aplicaram 18 pontos, enquanto McInstosh – com 27 pontos – foi o mais inconformado na Oliveirense.

Assim, o Benfica segue apenas com vitórias e 24 pontos, dois de vantagem sobre o Sporting. No sábado, às 15 horas, as águias recebem os leões. Por sua vez, a Oliveirense é 4.ª com 19 pontos, em igualdade com o FC Porto (5.º). A 1 de fevereiro, às 15 horas, há visita aos dragões.

Também neste sábado, o Sporting venceu o Vitória de Guimarães ao ritmo de reviravolta (99-72). Depois de um parcial inaugural de 17-21, os leões aplicaram 22-16, 29-17 e 31-18, com Brandon Johns (16 pontos) e Robinson (15 pontos e 10 ressaltos) a liderarem os comandados de Luís Magalhães. Nos vimaranenses, Samuel Peek fez 17 pontos.

Enquanto o Sporting segue na vice-liderança com 22 pontos, o Vitória é a primeira equipa na zona de despromoção (11.º), com 13 pontos, em igualdade com o Vasco da Gama (10.º). No calendário dos “Conquistadores” segue-se a receção ao Imortal (7.º), no sábado (16h).

Por último, o FC Porto perdeu em Matosinhos, na casa emprestada do Vasco da Gama, por 103-101 (35-26, 26-30, 20-24 e 22-21). A partida ficou marcada pela expulsão de Javian Davis antes do intervalo, por agressão a um adversário. O norte-americano desequilibrou a rotação dos dragões e deu ânimo aos vascaínos, que conquistaram uma vitória crucial e de forma épica, com quatro pontos consecutivos nos últimos 29 segundos.

Assim, o FC Porto continua no 5.º lugar, com 19 pontos, encaixando a quinta derrota no campeonato. Quanto ao Vasco da Gama (10.º), deixa a zona de despromoção – com 15 pontos – e aponta à receção à Ovarense (3.ª).

Outros resultados

Imortal 83-75 Queluz;

Sp. Braga 78-70 Galitos Barreiro.