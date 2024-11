No pavilhão João Rocha, o FC Porto venceu este sábado o Sporting por 83-87, em jogo em atraso da segunda ronda do campeonato nacional.

Os dragões até venceram o primeiro período (22-26), mas uma boa reação no segundo período do Sporting (22-12) levou os leões a vencer para o intervalo, por 43-38.

Na segunda parte do encontro, o FC Porto esteve melhor e acabou por vencer a partida, já perto do final por 83-87. Para a vitória dos dragões contou a excelente prestação do base Max Landis, com 29 pontos, dois ressaltos, três assistências e um roubo de bola.

Do lado do Sporting, o MVP foi Nicholas Ward, que esteve perto do duplo-duplo, mas os 27 pontos e nove ressaltos não foram suficientes para evitar a derrota dos leões, tendo mesmo falhado um lance livre crucial já nos últimos segundos do encontro.

Com esta vitória, o FC Porto mantém o primeiro lugar da classificação com 11 pontos, e foge do Sporting que está em quarto com dez pontos.