O FC Porto foi ao reduto do Sporting vencer por 82-76, num jogo onde o equilíbrio reinou. Com esta vitória, o FC Porto ocupa o quarto lugar com 23 pontos. Já o Sporting continua no segundo lugar da tabela com 25 pontos, a um do líder Benfica.

Veja a história do jogo aqui:

A primeira parte da partida o Sporting entrou melhor na partida, mas o FC Porto conseguiu igualar a capacidade ofensiva da equipa da casa. No primeiro quarto, o jogo terminou com uma igualdade a 21, com Amarante a destacar-se na partida com oito pontos. Brandon Johns teve tempo, ainda nos primeiros dez minutos, para finalizar um «alley oop».

Veja o momento:

Já no segundo quarto, o FC Porto entrou melhor mas, tal como no primeiro período, as duas equipas marcaram 21 pontos. Ao intervalo o segundo e quarto classificado empatavam a 42 pontos.

Na segunda parte, o conjunto orientado por Fernando Sá superiorizou-se à equipa da casa e terminou o terceiro período a vencer por quatro pontos (58-62). No quarto e último período da partida, o Sporting ainda tentou chegar à vantagem, com Diogo Ventura a comandar as tropas (fez 18 pontos), mas os leões não conseguiram contrariar o ímpeto do FC Porto.

O destaque da equipa azul e branca vai para Tanner Omlid que fez 14 pontos, quatro ressaltos e quatro assistências. Diogo Ventura liderou nos pontos (18) e assistências (5) do conjunto leonino.