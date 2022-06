Darvin Ham foi oficializado esta sexta-feira como novo treinador dos Los Angeles Lakers.

O técnico de 48 anos volta à equipa onde foi adjunto entre 2011 e 2013. Ocupou o mesmo cargo nos Atlanta Hawks (2013-18) e ingressou depois na equipa dos Milwaukee Bucks, que conquistou o título da NBA na temporada passada. Como jogador, Ham alinhou durante oito épocas na liga norte-americana de basquetebol, tendo passado Detroit, Atlanta, Milwaukee, Washington, Indiana e Denver.

Substitui Frank Vogel, que foi demitido depois de uma época muito aquém das expectativas, em que os Lakers, com LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook e companhia não conseguiram o apuramento para os play-offs, depois de terminarem na 11.ª posição na Conferência Oeste.

OFFICIAL: Welcome to Los Angeles, Coach Ham! pic.twitter.com/V91QyME7EI