De acordo com as autoridades locais, Delonte West, antigo poste da NBA, foi detido no estado norte-americano da Virgínia na madrugada de quinta-feira, acusado de dois crimes, como conta a ESPN.

West, de 40 anos, está detido com uma fiança de 2 mil dólares. É presenta a juiz na manhã desta sexta-feira. A polícia de Fairfax County avistou West por volta da 1h da manhã em Groveton, Virgínia, e procurou cumprir um mandado, segundo as autoridades, mas este fugiu.

Seguiu-se uma perseguição e os agentes encontraram-no inconsciente, pouco depois de terem-no perdido de vista. Este estaria sob o efeito de drogas. West foi então transportado para um hospital local, antes de ir para um centro prisional.

O basquetebolista já foi detido anteriormente e já esteve num centro de reabilitação, na sequência do uso de drogas, mas terá fugido do local. West teve uma carreira bem sucedida na NBA, no decurso de oito épocas. Representou equipas como os Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e os Mavericks, antes de uma aventura na China. Retirou-se em 2012.