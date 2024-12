A preparar a primeira participação no Mundial FIBA de Esports – que atinge a terceira edição – Portugal conheceu esta segunda-feira os adversários na fase de grupos. Inserida no Grupo A, a Seleção Nacional defrontará Argélia, Arábia Saudita e Estados Unidos, os campeões em título.

O Grupo B é composto por Brasil, Filipinas, Turquia e Nova Zelândia.

Para alcançar este patamar, Portugal venceu várias seleções no Europeu, entre as quais França – vice-campeã do Mundo – Suécia e Alemanha. Desta forma, a Seleção Nacional ostenta o posto de vice-campeã europeia, uma vez que apenas foi derrotada pela Turquia.

O Mundial de Esport será disputado entre 11 e 12 de dezembro, nas Filipinas.