A preparar os Jogos Olímpicos, os Estados Unidos venceram, este sábado, o Sudão do Sul, mas estiveram a centímetros de uma derrota histórica.

Cotados como uma das seleções mais fortes do mundo, os EUA estiveram a perder por 58-44 no jogo particular, mas acabaram por chegar à reviravolta a oito segundos do fim, marcando Lebron James o 101-100.

O Sudão ainda teve uma hipótese para vencer a partida, mas nos últimos segundos da partida não conseguiram colocar a bola no cesto… em duas oportunidades consecutivas.

Ora veja: