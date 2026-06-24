OFICIAL: Eugénio Rodrigues deixa o basquetebol feminino do Benfica
Técnico de 56 anos coloca ponto final numa ligação de seis anos com as águias
Técnico de 56 anos coloca ponto final numa ligação de seis anos com as águias
Eugénio Rodrigues já não é treinador da equipa de basquetebol feminino do Benfica.
Através de um comunicado, as águias confirmam a saída do técnico de 56 anos, que termina assim uma ligação de seis temporadas com o clube. No currículo ficam os cinco campeonatos, quatro Taças de Portugal, duas Supertaças, três Taças da Federação e três Taças Vitor Hugo.
«O Sport Lisboa e Benfica informa que o contrato do treinador da equipa feminina de basquetebol, Eugénio Rodrigues, acaba no dia 30 de junho. Termina, assim, uma ligação de seis épocas desportivas ao serviço do clube, no qual contribuiu para que o basquetebol feminino entrasse num caminho de sucesso», pode ler-se.
Recorde-se que a saída de Eugénio Rodrigues surge após o Benfica ter também confirmado a de Norberto Alves da equipa masculina de basquetebol, por mútuo acordo.