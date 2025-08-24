Portugal prepara-se para fazer a estreia no Eurobasket desde ano, que decorre entre 27 de agosto e 14 de setembro. Neemias Queta, poste português que atua nos Boston Celtics, demonstrou-se consciente das dificuldades que a Seleção Nacional vai ter na competição, mas reforça a ambição lusa.

«Sabemos que é uma competição bastante aguerrida, mas temos bastantes ambições de competir. Temos de ir jogo a jogo e perceber que, na teoria, não somos os favoritos, mas as outras equipas têm de perceber que nós viemos para aqui para competir e para representar Portugal da melhor forma», referiu em declarações à agência Lusa.

A estreia portuguesa decorre já esta quarta-feira, dia 27 de agosto, frente à Chéquia e Queta partilhou o «segredo» da vitória. «Temos de ir para o primeiro jogo com a vontade máxima de ganhar, jogar da maneira que sabemos jogar, partilhar a bola, ser aguerridos defensivamente e lutar pelas tabelas. Tomar conta da bola e capitalizar nos contra-ataques é algo fundamental para nós, para que possamos ser uma equipa aguerrida e ter as melhores hipóteses no Europeu», atirou.

O poste luso de 26 anos, que sagrou-se campeão da NBA em 2024 pelos Boston Celtics, conta apenas com seis jogos por Portugal. Isto deve-se ao facto de o calendário da liga norte-americana, na maioria das vezes, não permitir que os jogadores integrem as respetivas seleções nacionais.

«É sempre complicado. Sinto-me um bocado de parte quando vejo os colegas todos aqui juntos e eu não posso estar presente, mas há coisas que estão fora do meu controlo e acho que sei lidar com isso da melhor forma», começou por referir.

Por esse motivo, o gigante de 2,13 metros não esconde a felicidade de representar as quinas. «É sempre um bom sentimento estar aqui com os rapazes. Jogo com alguns deles desde miúdo, quer seja em seleções ou clubes, e acho que é sempre uma transição fácil jogando pelo teu país, com o pessoal que admiramos ou com quem cresceste», acrescentou.

Neemias Queta não rebaixa a seleção portuguesa a uma simples «participante». O jogador natural do Vale da Amoreira garante que a equipa não vai «passear» mas sim «competir».

«O objetivo é sempre esse [o da qualificação], não se vem para aqui para passear ou perder tempo. Quando a gente vem para aqui é para competir, para tentar alcançar os objetivos e esse sempre foi um dos objetivos desde o início, desde que estive cá», lançou o poste.

«Quetão» vem de uma época nos Celtics com bons números, mas ainda assim sem contar com muitos minutos. O cenário agora é outro. Por Portugal, o poste é visto como a principal figura da equipa. Ainda assim, apesar de contextos diferentes, Neemias garante que o foco é o mesmo.

«Pensar que não jogo tantos minutos lá ou que jogo mais minutos aqui não vai fazer diferença. Tenho de atacar o jogo da mesma forma, com a mesma mentalidade de querer fazer que o meu defensor sofra comigo e que consiga fazer mais, capitalizar dentro e fora do campo. Acho que é assim, com a melhor abordagem possível, que eu consigo ser efetivo», explicou.

No que toca a objetivos pessoais, Neemias deixou bem claro quais são as suas ambições: «passar a fase de grupos com a equipa», concluiu.

O Europeu de basquetebol de 2025 decorre na Letónia, Chipre, Finlândia e Polónia, entre 27 de agosto e 14 de setembro. Portugal faz parte do grupo A, sendo que vai defrontar seleções como a Chéquia, a Sérvia, a Turquia, a Letónia e a Estónia.









