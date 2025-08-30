O selecionador da Sérvia não gostou do desempenho da seleção dos Balcãs no jogo com Portugal, a contar para o segundo jogo do Grupo A do Eurobasket.

«Todos viram o jogo. Se não estamos focados, não conseguimos fazer o nosso jogo. Espero que tenha sido a última vez que jogámos como hoje», advertiu Svetislav Pesic.

«Devemos aprender com este jogo. O mais importante é ganhar o jogo, mas não ficamos contentes com apenas ganhar o jogo. Queremos ver melhorias de jogo para jogo, pois temos grandes expectativas para nós. (...) Temos de mostrar mais entrega, mais foco», acrescentando, insistindo de seguida nos alertas para os jogadores.

«Temos de respeitar toda a gente e, mais importante, respeitarmo-nos a nós próprios.»