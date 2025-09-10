Depois de ter ultrapassado Portugal nos «oitavos» do Eurobasket, a Alemanha teve de suar para levar a melhor sobre a Eslovénia de Luka Doncic, por 99-91.

O atleta dos LA Lakers foi a estrela do encontro, com um «duplo-duplo» de 39 pontos e dez ressaltos, mas de nada serviu já que o conjunto alemão acabou por ser melhor em praticamente todos os períodos do jogo. Ao intervalo, a Eslovénia vencia por seis pontos e viu essa vantagem dissipar-se já no último «quarto», graças a um último esforço do adversário.

Quer isto dizer que, nas meias-finais da competição, a Alemanha vai medir forças com a Finlândia, que esta quarta-feira também levou a melhor sobre a Geórgia (93-79) e agarrou um bilhete para a próxima fase. Do outro lado, Grécia e Turquia vão decidir quem chega à grande final do Eurobasket 2025.

Assista aqui à exibição de Luka Doncic: