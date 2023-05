O Real Madrid sagrou-se hoje campeão europeu de basquetebol pela 11.ª vez, ao bater o Olympiacos por 79-78, na final da edição 2022/23 da Euroliga, principal competição continental de clubes.

Sergio Llull foi o herói da conquista, ao marcar o cesto decisivo na cara do gigante Moustapha Fall, deixando apenas 3,1 segundos no cronómetro, suficientes para Kostas Sloukas conseguir lançar, mas sem sucesso.

O gigante cabo-verdiano Walter Tavares, com 13 pontos e 10 ressaltos, foi eleito o «Jogador Mais Valioso» (MVP) da «final four» disputada em Kaunas, na Lituânia.

Antes, no encontro de apuramento do terceiro e quatro classificados, o Mónaco garantiu o último lugar do pódio, ao vencer o FC Barcelona por 78-66.