O Panathinaikos venceu esta quinta-feira o Baskonia por 104-69 numa partida a contar para a Euroliga em basquetebol.

No entanto, o resultado não foi o que mais marcou este encontro, mas sim uma grave lesão do poste internacional francês Mathias Lessort.

Pouco depois do início do terceiro período, num lance que parecia inofensivo, Lessort acabou por cair sobre a própria perna e fraturou a mesma. O jogo foi logo interrompido, e a lesão foi tão chocante para quem estava no pavilhão, que houve até quem desmaiasse ou tivesse um princípio de ataque cardíaco, segundo o treinador do cube grego.

Isto tudo culminou no facto de não existirem ambulâncias suficientes para acudirem a todas as pessoas.

As imagens que se seguem podem ferir a susceptibilidade dos leitores mais sensíveis:

«Pela primeira vez nos meus 35 anos de carreira, depois de um incidente deste tipo, fui informado de que nove adeptos desmaiaram e um poderá ter sofrido um ataque cardíaco. Não havia ambulâncias suficientes. Nunca tinha visto tanta ansiedade por parte de uma multidão - as emoções eram avassaladoras», disse Ergin Ataman, treinador do Panathinaikos, na conferência de imprensa logo após a partida.

O jogo acabou por recomeçar cerca de 15 minutos depois.

Já no hospital, e com o pior prognóstico confirmado, a fratura da perna, Mathias Lessort deixou uma mensagem nas redes socias agradecendo todo o apoio.

«O que não nos mata torna-nos mais fortes! Obrigado por todas as mensagens e orações, adoro-vos a todos! Voltarei mais forte do que nunca.»

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿