O FC Porto oficializou na noite desta terça-feira o acordo para a rescisão de contrato com o norte-americano Jalen Riley. O base, de 32 anos, havia regressado à Invicta no verão, depois de representar os dragões em 2020/21, com média de 15 pontos em 28 jogos.

Todavia, na presente temporada, a média de 15 pontos em 15 jogos foi insuficiente para convencer a estrutura encabeçada pelo treinador Fernando Sá. Sobretudo pela inconsistência e pelo jogo pouco coletivo do norte-americano.

O Maisfutebol sabe que esta não vai ser a única mudança no lote de estrangeiros do FC Porto, até porque o mercado permanece aberto até ao final de fevereiro. O grupo de Fernando Sá continua sem contar com os lesionados Omlid e Miguel Queiroz – baixa até ao final da época – enquanto o reforço Cornelius Hudson aquece motores para o regresso da competição.

O FC Porto já foi eliminado da Taça Europa e leva cinco derrotas em seis jogos (duas na Taça Europa, duas na Liga e uma na Taça da Liga), vivendo uma das piores fases neste século. Ao cabo de 16 jogos, os portistas encaixaram 10 desaires.

Os comandados de Fernando Sá ocupam o oitavo lugar no campeonato, com nove pontos – igualados com Sp. Braga, Esgueira e Oliveirense (5.ª) – e visitam o Queluz (4.º) a 6 de dezembro.