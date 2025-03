O FC Porto está na final da Taça de Portugal de basquetebol! Esta quarta-feira, no CDC de Matosinhos, os dragões receberam o Benfica e venceram por 94-84.

Numa repetição da final da temporada passada, num pavilhão lotado e com um ambiente fervoroso, o Benfica até entrou melhor e concluiu o primeiro período com uma vantagem de cinco pontos (19-24). No entanto, a equipa de Fernando Sá reagiu e não parou até ao apito final.

Deste modo, e face a um adormecimento das águias, o FC Porto fez 35 pontos no segundo período e chegou ao intervalo a vencer por 54-42.

O intervalo poderia ter ajudado a equipa visitante, mas no terceiro período voltaram a ficar em desvantagem, por 20-19, consumando num 74-61.

E, seguindo a maré do encontro, o ímpeto dos dragões continuou a ser notável e estes conseguiram carimbar a passagem à final. Apesar do Benfica ter estado melhor no último período (20-23), os azuis e brancos aguentaram o resultado e venceram.

Destaque para a exibição de Tanner Omlid, do FC Porto, que apontou 28 pontos, seis ressaltos e quatro assistências. No lado do Benfica, Broussard Aaron registou 23 pontos, seis ressaltos e quatro assistências.

Na final, o FC Porto vai encontrar o vencedor da meia-final entre Sporting e Oliveirense. Caso vença a final, os dragões podem atingir um feito que foge desde 2007 - conquistar a Taça de Portugal em duas épocas consecutivas.