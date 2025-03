O FC Porto renovou a conquista da Taça de Portugal, frente ao Sporting (94-73). Na tarde deste domingo, num CDC de Matosinhos praticamente lotado, os dragões foram embalados pelas centenas de adeptos para selar a 16.ª “Prova Rainha” da história.

Recorde o desenrolar deste clássico.

Depois de o Quinta dos Lombos vencer a Taça feminina – frente ao Benfica – o Sporting entrou determinado a recuperar um troféu que escapa desde 2022 – quando os leões conseguiram a terceira conquista consecutiva.

Todavia, a resposta dos dragões foi implacável, com um parcial de 10-0 (12-8). Enquanto Cat Barber e Ward encarregavam-se de conduzir o Sporting, do outro lado estavam Toney Douglas e Miguel Queiroz, protagonistas de um FC Porto quase imparável.

Depois de o quarto inaugural encerrar em 19-15, o caminho para o intervalo fez-se com domínio do FC Porto. Até que, na metade desse trajeto, o francês Ludgy Debaut – jogador do Sporting que teve a infelicidade de fazer estilhaçar o vidro da tabela – obrigou à interrupção da final.

Aquando da pausa, o FC Porto havia edificado uma vantagem interessante, graças ao parcial de 25-16 (44-31), o que permitia adivinhar o desenrolar dos quartos seguintes.

Nessa fase, o destaque pertencia a Miguel Queiroz – capitão do FC Porto e da Seleção Nacional – que totalizava dez pontos, sete ressaltos, duas assistências e dois roubos de bola. No Sporting, Cat Barber era o mais inconformado, com 16 pontos, três ressaltos, duas assistências e um roubo de bola.

O norte-americano dos leões era o máximo pontuador da final (16), enquanto Queiroz levava o máximo de ressaltos (7).

FC Porto junta Taça à Supertaça

Na etapa complementar, a eficácia portista contrastou com a frustração leonina. Por isso, o terceiro quarto foi dominado por inteiro pelo FC Porto, que assinou o parcial de 20-16.

Enquanto a festa subia de tom, os dragões terminaram a final com o parcial de 30-26. Ou seja, a buzina soou com 94-73 no marcador.

Os azuis e brancos não conquistavam a Taça de Portugal de forma consecutiva desde a época 2006/07.

Destaque no FC Porto para as exibições de Miguel Queiroz (20 pontos, 12 ressaltos, três assistências e três roubos de bola), Toney Douglas (24 pontos) e Marble (15 pontos e seis ressaltos).

Do outro lado, Ward (25 pontos e sete ressaltos) e Cat Barber (18 pontos) foram os mais inconformados.

Os dragões foram mais eficazes em todas as áreas de lançamento, liderando nos ressaltos (39-36), assistências (11-16), roubos de bola (10-2), perdas de posse (5-15) e pontos a partir de perdas de posse contrárias (16-6).

Quanto ao Sporting, apenas liderou no total de pontos a partir do banco (15-22).

No calendário do FC Porto segue-se o regresso à fase regular da Liga, em casa, frente à Galomar (12.º e último). Encontro agendado para a tarde de sábado (15h). De recordar que o FC Porto ocupa a vice-liderança da Liga, a dois pontos do líder e tricampeão Benfica.

Por sua vez, o Sporting – terceiro, a cinco pontos do topo – recebe o Desp. Póvoa (11.º) na tarde de sábado (18h45).

Antes dos playoffs do campeonato, FC Porto e Sporting ainda vão medir forças na terceira e última jornada do Grupo B da Taça da Liga. Na noite de 9 de abril, o vencedor pode aceder diretamente às meias-finais.