O FC Porto já sabe quais são os adversários que vai defrontar na Liga dos Campeões. Os azuis e brancos integram o Grupo H, juntamente com o Bnei Penlink Herzliya (Israel), Joventut (Espanha) e Bonn (Alemanha).

Após quebrar o jejum de uma década e sagrar-se campeão nacional, a equipa comandada por Fernando Sá vai participar na fase de grupos da competição pela primeira vez na história.

Já o Benfica poderá juntar-se ao FC Porto no torneio, caso ultrapasse o Lions de Genève (Suíça) na primeira pré-eliminatória, em setembro, e o Rasta Vechta (Alemanha) ou o Yukatel Merkezefendi (Turquia) na pré-eliminatória seguinte. Por último, as águias vão defrontar um destes adversários: Manisa (Turquia), Vienna (Áustria), Kolossos (Grécia) ou Promitheas Patras (Grécia).

Se conseguir o pleno de vitórias, o Benfica integra o Grupo F, com Spartak Office Shoes (Sérvia), Cholet Basket (França) e Hapoel Holon (Israel).

As águias disputam a fase de grupos da Champions, de forma consecutiva, desde 2022/23.

A fase de grupos da Liga dos Campeões arranca a 6 de outubro e é composta por oito grupos de quatro equipas. Os líderes avançam a segunda fase de grupos, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam o “play-in”.