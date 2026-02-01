O FC Porto venceu tranquilamente na receção à Oliveirense, por 82-62 (27-15, 17-21, 18-8 e 23-18), em encontro da 13.ª jornada da fase regular da Liga. Na tarde deste domingo, os dragões responderam à boa entrada dos visitantes, impondo o seu jogo e sendo bem mais eficazes e organizados.

Destaque para a exibição de Cornelius Hudson (27 pontos e 10 ressaltos) e de Gonçalo Delgado (19 pontos e oito ressaltos). Na Oliveirense, Ayers (17 pontos) foi o mais inconformado.

Desta forma, o FC Porto sobe ao quarto lugar, com 21 pontos, um de vantagem sobre a Oliveirense (5.ª). No sábado, às 15 horas, os dragões visitam o Sporting (2.º). Uma hora volvida (16h), a Oliveirense recebe a Ovarense (3.ª).