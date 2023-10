O FC Porto entrou com o pé direito na fase de grupos da FIBA Europe Cup.

Os dragões venceram em casa do Norrkoping, por 79-71, ao início da noite, na Suécia, num jogo em que o norte-americano Tanner Omlid esteve em grande destaque, sendo o melhor marcador dos azuis e brancos e da partida, com 25 pontos.

A equipa de Fernando Sá sobe ao topo do Grupo E, e na próxima quarta-feira recebe os dinamarqueses do Bakken Bears. Antes disso, já no próximo sábado, os portistas recebem o Benfica, na 4.ª jornada da Liga Portuguesa.