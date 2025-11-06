O FC Porto voltou a perder na fase de grupos da Taça Europa, desta feita na visita aos belgas do Giants de Antuérpia (81-72), não conseguindo repetir o triunfo de outubro (80-79). Na noite desta quarta-feira, os dragões até saíram para o intervalo a perder pela diferença mínima (22-16 e 17-22), mas a segunda parte revelou-se fatal (17-20 e 25-14).

Nos comandados de Fernando Sá, os norte-americanos Javian Davis (31 pontos e 12 ressaltos) e Riley (13 pontos) foram os mais inconformados. De recordar que o FC Porto não conta com o capitão Miguel Queiroz, que recupera de uma operação ao ombro esquerdo.

No Giants, o belga Kesteloot (19 pontos) e o norte-americano Cheeks (12 pontos e 10 ressaltos) foram os melhores.

Desta forma, o FC Porto leva duas derrotas e duas vitórias, ocupando o 3.º lugar do Grupo B, com seis pontos, em igualdade com o Giants. Na liderança continuam os alemães do Rostock, com sete pontos, enquanto o Ulikool (Estónia) segue no último lugar com cinco pontos.

Na quinta e penúltima jornada, os dragões recebem o Ulikool, na quarta-feira (20h). Para alcançar a próxima fase da Taça Europa, os portistas precisam de vencer os dois jogos, esperar que o Giants perca e que o saldo de pontos permita integrar o lote dos seis melhores “vices”. Para os “oitavos” seguem os seis líderes e os seis melhores segundos classificados.

Antes, para a Liga, o FC Porto (5.º) recebe o Vitória de Guimarães (11.º e penúltimo), emblema sem triunfos em quatro jornadas. O encontro está agendado para sábado (18h).