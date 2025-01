Este sábado, o FC Porto recebeu o Sporting no Dragão Arena e venceu por 83-78, na 13.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Com olhos na perseguição ao líder Benfica, os dragões entraram melhor e venceram com alguma tranquilidade o primeiro período, por 25-19.

A disputar o arranque da segunda volta do campeonato, os leões até começaram com o pé esquerdo, mas no segundo período conseguiram encontrar-se e reduzir distâncias. Para o intervalo, o Sporting foi a perder por apenas um ponto (42-41).

O intervalo chegou, os treinadores organizaram as respectivas equipas e regressaram à quadra do Dragão Arena, que beneficiava de umas bancadas repletas.

No arranque da segunda parte, os leões entraram a todo o gás e conseguiram tomar a dianteira do marcador, mas os azuis e brancos voltaram a reagir e foram para o quarto e último tempo na frente, com o resultado a mostrar um 63-62.

No último período, o Sporting voltou a assumir a liderança do marcador e até esteve a vencer por sete pontos (64-71). Porém, a superioridade em campo e o apoio vindo das bancadas ajudou a equipa azul e branca a conseguir operar a reviravolta e vencer por 83-78.

O jogo foi bastante emotivo e renhido, mas no fim a equipa da casa conseguiu garantir a vitória e desfrutar dos dois pontos.

Com este resultado, o FC Porto mantém a perseguição ao Benfica e tem 23 pontos, menos um que os líderes, mas também um jogo em atraso. O Sporting está em terceiro, com 21.