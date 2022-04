O FC Porto ganhou o Clássico contra o Benfica por 65-60, numa da segunda fase do campeonato nacional.



As águias saíram na frente no primeiro período por 12-15, mas os dragões recuperaram no período seguinte e igualaram o marcador a 23.



O FC Porto terminou na frente o terceiro período por três pontos (42-39) e confirmou a vitória no último quarto. Esta foi, de resto, a primeira derrota do Benfica nesta segunda fase. O melhor marcador dos azuis e brancos foi Charlon Kloof com 15 pontos, seguido por Odomes com 12. Por sua vez, o melhor dos encarnados foi Frank Gaines com 15 pontos marcados.



O Sporting bateu a Oliveirense, no João Rocha, por 69-67. Os leões garantiram o triunfo graças a um triplo de Mike Fofana a três segundos do final.



O FC Porto recebe o Sporting no próximo sábado, num jogo que será decisivo para se apurar o segundo classficado para o playoff.